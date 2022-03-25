Це клініка: Росія нанесла символ окупантів "Z" на космічну ракету

Росія нанесла літеру "Z" на ракету / Фото: Колаж: Сьогодні
По всій Росії символ окупантів вивішують замість реклами та розклеюють на автомобілях. Не відстає від них і опальний голова Роскосмосу Дмитро Рогозін.
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На своїй сторінці у Twitter Рогозін показав ракету-носій Ангара А1.2, на який нанесено символ "Z".
"Так виглядає "Ангара А1.2" легкого класу перед відправкою на льотно-конструкторські випробування", – написав він.
Раніше минулого року Роскосмос розмалював ракету-носій "Союз" елементами хохломи. При цьому, Рогозін тоді глумливо відгукувався про ракети SpaceX: "Усередині там все білого кольору. Як рояль якийсь".
Раніше Рогозін зганьбився у листуванні з підписником. Чиновник його образив, але той дотепно помстився йому.