Це клініка: Росія нанесла символ окупантів "Z" на космічну ракету

Росія нанесла літеру "Z" на ракету / Фото: Колаж: Сьогодні

По всій Росії символ окупантів вивішують замість реклами та розклеюють на автомобілях. Не відстає від них і опальний голова Роскосмосу Дмитро Рогозін.

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На своїй сторінці у Twitter Рогозін показав ракету-носій Ангара А1.2, на який нанесено символ "Z".

"Так виглядає "Ангара А1.2" легкого класу перед відправкою на льотно-конструкторські випробування", – написав він.

Раніше минулого року Роскосмос розмалював ракету-носій "Союз" елементами хохломи. При цьому, Рогозін тоді глумливо відгукувався про ракети SpaceX: "Усередині там все білого кольору. Як рояль якийсь".

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Раніше Рогозін зганьбився у листуванні з підписником. Чиновник його образив, але той дотепно помстився йому.