Это клиника: Россия нанесла символ оккупантов "Z" на космическую ракету

Россия нанесла букву "Z" на ракету / Фото: Коллаж: Сегодня

По всей России символ оккупантов вывешивают вместо рекламы и расклеивают на автомобилях. Не стал отставать от них и опальный глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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На своей странице в Twitter Рогозин показал ракету-носитель Ангара А1.2, на который нанесено символ "Z".

"Так выглядит "Ангара А1.2" легкого класса перед отправкой на летно-конструкторские испытания", – написал он.

Ранее в прошлом году Роскосмос разрисовал ракету-носитель "Союз" элементами хохломы. При этом, Рогозин тогда издевательски отзывался о ракетах SpaceX: "Внутри там все белого цвета. Как рояль какой-то".

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Ранее Рогозин опозорился в переписке с подписчиком. Чиновник его оскорбил, но тот остроумно ему отомстил.