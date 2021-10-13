Є рекорд! 90-річний актор успішно злітав в космос на кораблі мільярдера (відео)

Корабель New Shepard здійснив успішний політ

Політ тривав близько 11 хвилин. За цей час капсула піднялася до максимальної висоти над лінією Кармана, де офіційно починається космос – вона знаходиться на висоті близько 100 км над рівнем моря. У цей момент екіпаж перебував у невагомості.

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Поки капсула борознила космос, ракета-носій New Shepard повернувся на Землю за допомогою вертикальної посадки на посадочній площадці Blue Origin. Виглядає це круто!

Потім за допомогою парашутів капсула успішно приземлилася в пустелі. На землі екіпаж привітали з успішною місією і окропили шампанським.

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Це був другий пілотований політ ракети New Shepard. Перший відбувся 12 тижнів тому і в ньому взяв участь сам Безос.

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Сьогодні до складу екіпажу увійшов знаменитий актор Вільям Шатнер. Він найбільш відомий роллю капітана Джеймса Т. Кірка – командира зорельота USS Enterprise в оригінальному серіалі "Стартрек" з 1966 по 1969 рік. Також він знявся в семи повнометражних фільмах "Зоряного шляху" з 1979 по 1994 рік.

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Шатнер став найстаршим чоловіком в космосі. 90-річний актор побив рекорд 82-річного Уоллі Фанка який побував в космосі під час попередньої місії New Shepard.

Разом з Шатнером в місії NS-18 взяли участь віце-президентка Blue Origin по польотах Одрі Пауерс, заступник голови з природничих наук і охорони здоров'я французької компанії-розробника програмного забезпечення Dassault Systèmes Глен де Вріс і співзасновник компанії Planet, що займається наглядом за Землею, Кріс Бошуізен.

Раніше ми писали, що Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона повернули право літати в космос. Чекаємо на нові польоти туристів!