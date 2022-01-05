Експеримент із відео для друзів: TikTok додав кнопку репоста

TikTok додав репости у свої функції / Фото: Getty Images
Кнопка знаходиться в меню "Поділитися", де також можна надіслати відео друзям через повідомлення в самій соцмережі або в інших месенджерах.
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Repost просуває відео вашим друзям у TikTok, але тільки тим, на кого підписано і ви самі, пише Techcrunch.
Водночас репост відео не відображатиметься у вашому власному профілі TikTok – він надсилає відео тільки в канали For You ваших друзів.
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Цікаво, що кнопка доступна не у всіх TikTok – лише у відеороликах при перегляді своєї стрічки For You.
Крім того, репост можна буде видалити – ви можете натиснути на меню "Поділитися", а потім на "Видалити репост".
Контекст
- Нагадаємо, раніше Viber додав реакції в чатах тет-а-тет , а також дозволив переклад повідомлень усередині програми.
- До того Telegram ввів автопереклад та QR-коди, що дозволить користувачам переходити на сайти друг одного.