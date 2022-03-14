Дуров потролив блокування Instagram у Росії

Дуров відреагував на блокування Instagram / Фото: Колаж: Сьогодні
Роскомнагляд заблокував популярну соцмережу після того, як Meta дозволила в коментарях залишати заклики до насильства щодо Путіна.
Російським користувачам дали час, щоб зберегти свої фотографії, а з півночі 14 березня Instagram припинив свою роботу в РФ.
У відповідь на це Дуров вперше з травня 2021 зробив публікацію на своїй сторінці в Instagram і залишив знущальний коментар.
"Чи варто мені почати розміщувати тут фотографії частіше?" – запитав у своїх підписників Павло.
Раніше Дуров підтримав Україну та розповів, що має українське коріння.
"Якщо ви стежите за моїми постами, то знаєте, що по маминій лінії я веду свій родовід з Києва. Її дівоче прізвище Іваненко – українське, і досі маємо багато родичів, які живуть в Україні. Тому цей трагічний конфлікт має особисте значення як для мене, так і для Telegram", – зізнався Дуров.