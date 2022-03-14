Дуров потролив блокування Instagram у Росії

Дуров відреагував на блокування Instagram / Фото: Колаж: Сьогодні

Роскомнагляд заблокував популярну соцмережу після того, як Meta дозволила в коментарях залишати заклики до насильства щодо Путіна.

Російським користувачам дали час, щоб зберегти свої фотографії, а з півночі 14 березня Instagram припинив свою роботу в РФ.

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У відповідь на це Дуров вперше з травня 2021 зробив публікацію на своїй сторінці в Instagram і залишив знущальний коментар.

"Чи варто мені почати розміщувати тут фотографії частіше?" – запитав у своїх підписників Павло.

Раніше Дуров підтримав Україну та розповів, що має українське коріння.

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