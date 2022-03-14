Дуров потроллил блокировку Instagram в России

Дуров отреагировал на блокировку Instagram / Фото: Коллаж: Сегодня

Роскомнадзор заблокировал популярную соцсеть после того, как Meta разрешила в комментариях оставлять призывы к насилию в отношении Путина.

Российским пользователям дали время, чтобы сохранить свои фотографии, а с полуночи 14 марта Instagram прекратил свою работу в РФ.

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В ответ на это Дуров впервые с мая 2021 года сделал публикацию на своей странице в Instagram и оставил издевательский комментарий.

"Стоит ли мне начать размещать здесь фотографии чаще?" – спросил у своих подписчиков Павел.

Ранее Дуров поддержал Украину и рассказал, что имеет украинское корни.

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