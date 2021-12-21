Дівчина Санта та свинка Поттер: Telegram додав нові стікери до Йоля та Різдва

Telegram додав 20 наборів стікерів
Серед них, зокрема, різдвяні та новорічні набори з тваринами та казковими героями – наприклад, різдвяний кіт манув, веселий Санта, краб Санта, Санта дівчина.
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Месенджер додав до зимових свят 20 нових наборів стікерів, написав Павло Дуров у своєму каналі .
"З Зимовим Сонцестоянням (або "Йолем" або "Ялдою") – батьком усіх зимових свят", – йдеться у повідомленні.
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Нові популярні стікери можна завантажити на декстопну версію тут. Серед нових наборів також – новорічний та різдвяний тигр, Йетті на канікулах, сніговик, Дід Мороз та інші.
Є й цікаві стікери для фанатів Гаррі Поттера – у стікерпаку Potter Pig їх представляє свинка у шарфі Гріфіндора та чарівному капелюсі.
Стікери виражають різні емоції з допомогою персонажа. Стомлений Санта, наприклад, сидить і б'ється головою об підлогу, а різдвяний кіт видає "палець вгору" всередині снігової кулі.
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Нагадаємо, раніше Telegram оновив кілька функцій одночасно .