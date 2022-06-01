Швидше за думку – найпотужніший швидкісний суперкомп'ютер Frontier тепер знаходиться в США

Найпотужніший швидкісний суперкомп'ютер Frontier тепер перебуває в США / Фото: Колаж: Сьогодні, interestingengineering

США знову очолили список найпотужніших комп'ютерних систем у світі, про що свідчить нещодавно опублікований рейтинг Top 500. Це система Frontier у Національній лабораторії Ок-Рідж, США.

Також ми писали, що створено супершвидкісний 3D-принтер, який назвали революційним. Так, Frontier потіснив систему Fugaku в Центрі обчислювальних наук Riken у Японії, яка займала перше місце протягом двох років. Це також перший випадок, коли суперкомп'ютер подолав стелю екзафлопних обчислень у пробному тесті.

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Це означає, що в той час як обчислення на звичайному комп'ютері вимірюються в мільйонах операцій на секунду (MIPS), обчислення на суперкомп'ютерах вимірюються в операціях з плаваючою комою на секунду (FLOPS).

Нині суперкомп'ютери виконують сотні петафлопс (10-15) кожну секунду. Суперкомп'ютери використовуються для обробки чисел та даних для передових наукових додатків, від молекулярного моделювання до прогнозування погоди. Або від квантової механіки до досліджень ядерного синтезу та багато іншого.

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Окріджська національна лабораторія в США – місце, де знаходиться найпотужніший швидкісний суперкомп'ютер у світі / Фото: interestingengineering

Щоб гарантувати, що суперкомп'ютер не перегрівається, через ці шафи щохвилини за допомогою чотирьох насосів прокачується 6000 галонів (22 712 літрів) води. Японський суперкомп'ютер Fugaku, через втрату терабайтів дослідницьких даних і помилки резервного копіювання, тепер посідає друге місце у списку Top 500. На третьому місці – система HPE Cray, LUMI, що працює в Європі.

Також ми писали, що Телескоп Gaia показав мільярди найяскравіших зірок у нашій галактиці.