Быстрее мысли – самый мощный скоростной суперкомпьютер теперь находится в США

Самый мощный скоростной суперкомпьютер Frontier теперь находится в США / Фото: Коллаж: Сегодня, interestingengineering

США снова возглавили список самых мощных компьютерных систем в мире, о чем свидетельствует недавно опубликованный рейтинг Top 500. Это система Frontier в Национальной лаборатории Ок-Ридж, в США.

Также мы писали, что создан суперскоростной 3D-принтер, который назвали революционным. Так, Frontier потеснил систему Fugaku в Центре вычислительных наук Riken в Японии, которая занимала первое место в течение двух лет. Это также первый случай, когда суперкомпьютер преодолел потолок экзафлопсных вычислений в пробном тесте.

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Это значит, что в то время как вычисления на обычном компьютере измеряются в миллионах операций в секунду (MIPS), вычисления на суперкомпьютерах измеряются в операциях с плавающей запятой в секунду (FLOPS).

В настоящее время суперкомпьютеры выполняют сотни петафлопс (10-15) каждую секунду. Суперкомпьютеры используются для обработки чисел и данных для передовых научных приложений, начиная от молекулярного моделирования до прогнозирования погоды. Или от квантовой механики до исследований ядерного синтеза и многого другого.

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Окриджская национальная лаборатория в США – место, где находится самый мощный скоростной суперкомпьютер в мире / Фото: interestingengineering

Чтобы гарантировать, что суперкомпьютер не перегревается, через эти шкафы каждую минуту с помощью четырех насосов прокачивается 6000 галлонов (22 712 литров) воды. Японский же суперкомпьютер Fugaku, из-за потери терабайтов исследовательских данных и ошибки резервного копирования, теперь занимает второе место в списке Top 500. На третьем месте – система HPE Cray, LUMI, работающая в Европе.

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