Битва андроїдів: бета-версія Android 13 на підході, поки Google наносить останні штрихи

Google анонсував третю загальнодоступну бета-версію Android 13

Сьогодні Google анонсувала третю загальнодоступну бета-версію Android 13 і заявила, що вона досягла стабільної платформи. Це показник того, що Google заблокував основні оновлення з цього моменту до фінального релізу: а тепер так би мовити, "наносяться останні штрихи".

Також ми писали, що Apple представила "фішки" нової iOS 16. Перша попередня версія Android 13 для розробників з'явилася у лютому, перша загальнодоступна бета-версія – у квітні, а друга загальнодоступна бета-версія – у травні.

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У той час як Android 12 був зосереджений на представленні деяких важливих нових параметрів налаштування у вигляді Material You, Android 13 – це менше оновлення.

Воно трохи розширює ці функції у вигляді тем і значків додатків та попередньо встановлених колірних варіантів інтерфейсу користувача. В будь-якому випадку, Google, ймовірно, прагне випустити Android 13 та залишити проблеми з випуском Android 12 у минулому.

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Якщо ви хочете "особисто познайомитися" з Android 13, ви можете промоніторити сайт розробників Google, щоб дізнатися, чи відповідає ваш пристрій вимогам. Інакше вам доведеться дочекатися повного публічного релізу, який, швидше за все, вийде цієї осені.

Також ми писали, що розумний будинок став ще розумнішим – Apple анонсувала зовсім нову програму.