Битва андроидов: бета- версия Android 13 на подходе, пока Google наносит последние штрихи

Google анонсировал третью общедоступную бета-версию Android 13 / Фото: freepik.com, www.theverge.com

Сегодня Google анонсировала третью общедоступную бета-версию Android 13 и заявила, что она достигла стабильной платформы. Это показатель того, что Google заблокировал основные обновления с этого момента до финального релиза: а теперь так сказать, "наносятся последние штрихи".

Также мы писали, что Apple представила "фишки" новой iOS 16. Первая предварительная версия Android 13 для разработчиков появилась в феврале, первая общедоступная бета-версия — в апреле, а вторая общедоступная бета-версия — в мае. В то время как Android 12 был сосредоточен на представлении некоторых важных новых параметров настройки в виде Material You, Android 13 — это меньшее обновление.

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Оно немного расширяет эти функции в виде тем и значков приложений и предустановленных цветовых вариантов пользовательского интерфейса. В любом случае, Google, вероятно, стремится выпустить Android 13 и оставить проблемы с выпуском Android 12 в прошлом.

Если вы хотите "лично познакомиться" с Android 13, вы можете промониторить сайт разработчиков Google, чтобы узнать, соответствует ли именно ваше устройство требованиям. В противном случае вам придется дождаться полного публичного релиза, который, скорее всего, выйдет этой осенью.

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