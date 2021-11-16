Безвідповідальна поведінка: Росії прилетіло від США за випробування космічної зброї

Росія збила власний супутник, поставив під загрозу життя екіпажу МКС / Фото: Getty Images, Pixabay

Як ми писали раніше, через випробування Росією космічної зброї екіпаж МКС готувався до евакуації через космічне сміття.

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За словами Прайса, на цей момент було виявлено понад 1500 орбітальних уламків та сотні тисяч шматків орбітального сміття меншого розміру, що несуть загрозу МКС.

Міжнародна космічна станція

Це випробування значно збільшить ризик для космонавтів на Міжнародній космічній станції, а також для інших польотів людини в космос. Небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії ставить під загрозу довгострокову стійкість нашого космічного простору та ясно демонструє, що заяви Росії про протидію "озброєнню" космосу лицемірні", – цитує Неда Прайса. houstonchronicle.com.

У Мережі підозрюють, що уламки належать супутнику "Космос-1408". Це старий радянський супутник, запущений 1982 року і вже багато років практично "мертвий".

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"Повідомляється, що хмара уламків могла бути від "Космосу-1408", але поки що нічого не підтверджено, і немає реальних даних", – написав астрофізик Джонатан Макдауелл у Twitter.

Прайс додав, що США неодноразово розмовляли з високопосадовцями в Москві, щоб підкреслити, що випробування протисупутникових засобів буде безвідповідальним для міжнародного співтовариства.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс / Фото: Getty Images