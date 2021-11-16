Безответственное поведение: России прилетело от США за испытание космического оружия

Россия сбила собственный спутник, поставив под угрозу жизнь экипажа МКС / Фото: Getty Images, Pixabay

Как мы писали ранее, из-за испытаний Россией космического оружия экипаж МКС готовился к эвакуации из-за космического мусора.

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По словам Прайса, на данный момент было обнаружено более 1500 орбитальных обломков и сотни тысяч кусков орбитального мусора меньшего размера, которые несут угрозу МКС.

Международная космическая станция

"Это испытание значительно увеличит риск для космонавтов на Международной космической станции, а также для других полетов человека в космос. Опасное и безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную устойчивость нашего космического пространства и ясно демонстрирует, что заявления России о противодействии "вооружении" космоса лицемерны", – цитирует Неда Прайса houstonchronicle.com.

В Сети подозревают, что обломки принадлежат спутнику "Космос-1408". Это старый советский спутник, запущенный в 1982 году и уже много лет практически "мертвый".

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"Сообщается, что облако обломков могло быть от "Космоса-1408", но пока ничего не подтверждено, и нет реальных данных", – написал астрофизик Джонатан Макдауэлл в Twitter.

Прайс добавил, что США неоднократно разговаривали с высокопоставленными официальными лицами в Москве, чтобы подчеркнуть, что испытание противоспутниковых средств будет безответственным для международного сообщества.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс / Фото: Getty Images