Аудіотур у космосі: астрономи озвучили зірки, планети та місяці

Вчені озвучили об'єкти в космосі, зробивши аудіотур по Сонячній системі
Робота є спільним проектом Портсмутського університету та Університету Ньюкасла та створена з використанням звуків, які були безкоштовно надані планетаріям.
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Ця програма дозволить людям з порушеннями зору досліджувати космос та допомогти астрономам, говориться у публікації вчених.
Один із творців шоу, лікар Нік Бонне, який сам є слабозорим, пояснює, що астрономи часто досліджують невидимі речі.
Тому, на його думку, вивчати звук не менш ефективно, ніж зображення об'єктів у космічному просторі.
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Шоу знаходиться у безкоштовному доступі в Інтернеті та пропонує аудіотур по Сонячній системі усім охочим. Крім того, можна знайти звуки окремих планет і зірок у окремих роликах.
Бонне сподівається, що ця робота надихне майбутні покоління астрономів, і вони зможуть використовувати звуки Всесвіту для своєї роботи.
Нагадаємо, раніше телескоп зняв "гігантську ДНК" у центрі чорної діри.