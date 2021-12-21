Астрономи показали "сніжинки" та "Різдвяну ялинку" в космосі

Зірки-сніжинки видно лише в інфрачервоному діапазоні / Фото: Wikipedia

Зіркове скупчення NGC 2264, або Різдвяна ялина, складається з скупчення Сніжинки та двох туманностей з цікавими назвами – Конус та Хутро Лисиці.

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Сніжинки переважно становлять молоді зірки віком менше 100 тисяч років, спостерігаються в інфрачервоному діапазоні, невидимому людському оці.

Скупчення NGC 2264 було відкрито в 1785 році, і такі назви, як Сніжинки, та Ялинка, були отримані молодими зірками за їхні гострі рівні "краї".

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Фото, розміщене на сторінці Hubble, було зроблено телескопом Spitzer, який перестав працювати у 2020 році.

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У 2022 році астрономи обіцяють дати людству безпрецедентний погляд на космос в інфрачервоному діапазоні.

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Нагадаємо, раніше астрономи озвучили зірки та планети в космосі, зробивши аудіотур Сонячною системою.