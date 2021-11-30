Астрономи виявили найближчі до Землі чорні діри

Величезний телескоп допоміг виявити найближчі до Землі чорні дірки

Астрономи виявили пару надмасивних чорних дір, які знаходяться до Землі ближче за будь-коли знайдені.

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Вчені змогли побачити об'єкти, використовуючи Дуже Великий Телескоп Європейської Південної Обсерваторії (VLT), пише Phys.org .

Чорні діри також розташовані одна до одної набагато ближче за будь-які інші з виявлених раніше, і зрештою зіллються в одну гігантську чорну діру.

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Дослідники також змогли визначити маси двох об'єктів, спостерігаючи за тим, як гравітаційне тяжіння чорних дір впливає на рух зірок навколо них.

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Так, велика чорна діра, розташована прямо в ядрі NGC 7727, має масу майже у 154 мільйони разів більше за Сонце, тоді як маса її супутника становить 6,3 мільйона сонячних мас.

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Це вперше, коли маси надмасивної пари чорних дірок були виміряні таким чином.

Нагадаємо, раніше вчені вимагали захистити Землю від інопланетних паразитів