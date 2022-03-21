Археологи хочуть просканувати Велику піраміду в Гізі космічними променями

Піраміду Хеопса просканують космічними променями / Фото: Wikipedia

Попередні сканування показали дві порожнечі в стародавній структурі: одна розташована прямо над великою галереєю піраміди, яка має розміри близько 30 метрів у довжину і 6 м заввишки, і ще одна набагато менша порожнеча відразу за північною стіною піраміди.

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Нова команда з Національної прискорювальної лабораторії Фермі планує ще раз провести сканування Великої піраміди космічними променями, щоб з'ясувати, що саме знаходиться у цих двох пустотах.

Що таке сканування космічними променями

Передове сканування космічними променями ґрунтується на використанні мюонів, елементарних частинок, що виникають, коли космічні промені стикаються з атомами в атмосфері Землі. Ці частки в сотні разів більші за електрони і тому по-різному реагують на камінь або щільну речовину.

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Саме цей процес дозволив ученим завдати на карту порожніх місць Гізи, але тоді використовувалася менш удосконалена версія, а нинішня має чутливість у 100 разів вищу, повідомляє interestingengineering.com.

Велика піраміда Гізи

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Це найбільша піраміда, коли-небудь побудована в Стародавньому Єгипті, і єдине із "Семи чудес світу", що збереглося до наших днів. Вона була побудована для фараона Хеопса (Хуфу) під час його правління, яке тривало з 2551 до н.е. по 2528 до н.е. Також відома за назвою піраміда Хеопса.