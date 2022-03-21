Археологи хотят просканировать Великую пирамиду в Гизе космическими лучами

Пирамиду Хеопса просканируют космическими лучами / Фото: Wikipedia

Прошлые сканирования показали две пустоты в древней структуре: одна расположена прямо над большой галереей пирамиды, которая имеет размеры около 30 метров в длину и 6 м в высоту, и еще одна гораздо меньшая пустота сразу за северной стеной пирамиды.

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Новая команда из Национальной ускорительной лаборатории Ферми планирует еще раз провести сканирование Великой пирамиды космическими лучами, чтобы выяснить, что именно находится в этих двух пустотах.

Что такое сканирование космическими лучами

Передовое сканирование космическими лучами основано на использовании мюонов, элементарных частиц, возникающих, когда космические лучи сталкиваются с атомами в атмосфере Земли. Эти частицы в сотни раз больше электронов и поэтому по-разному реагируют на камень или плотное вещество.

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Именно этот процесс позволил ученым нанести на карту пустые места Гизы, но тогда использовалась менее усовершенствованная версия, а нынешняя имеет чувствительность в 100 раз выше, сообщает interestingengineering.com.

Великая пирамида Гизы

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Это самая большая пирамида, когда-либо построенная в Древнем Египте, и единственное из "Семи чудес света", сохранившееся до наших дней. Она была построена для фараона Хеопса (Хуфу) во время его правления, которое длилось с 2551 г. до н.э. по 2528 г. до н.э. Также известна под названием пирамида Хеопса.