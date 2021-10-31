Apple зняла з виробництва свій найдешевший iMac

Apple зняла з продажу 21,5-дюймовий iMac

Це сталося через шість місяців після появи оновленого 24-дюймового iMac із чіпом Apple M1.

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Apple продавала 21,5-дюймовий iMac в єдиній стандартній конфігурації із двоядерним процесором Intel Core i5 7-го покоління з тактовою частотою 2,3 ГГц.

Модель критикували за відставання в технічних характеристиках, застарілий дизайн та порівняно високу ціну. Тим не менш, у США він був популярним серед покупців в освітніх установах.

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У США iMac коштував 1099 доларів. В Україні їх ще можна придбати за суму близько 50 тисяч гривень.

Apple не пояснила свого рішення про зняття моделі з виробництва.

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Нагадаємо, що 18 жовтня Apple показав новий MacBook Pro: особливості, характеристики та ціни. Сьогодні Apple провів другу осінню презентацію своїх продуктів.

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