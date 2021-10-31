Apple сняла с производства свой самый дешевый iMac

Apple сняла с продажи 21,5-дюймовый iMac

Это произошло через шесть месяцев после появления обновленного 24-дюймового iMac с чипом Apple M1.

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Apple продавала 21,5-дюймовый iMac в единой стандартной конфигурации с двухъядерным процессором Intel Core i5 7-го поколения с тактовой частотой 2,3 ГГц.

Модель критиковали за отставание в технических характеристиках, устаревший дизайн и сравнительно высокую цену. Тем не менее, в США он был популярен среди покупателей в образовательных учреждениях.

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В США iMac стоил 1099 долларов. В Украине их еще можно приобрести за сумму около 50 тысяч грн.

Apple не объяснила свое решение о снятии модели с производства.

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Напомним, что 18 октября Apple показал новый MacBook Pro: особенности, характеристики и цены. Сегодня Apple провел вторую осеннюю презентацию своих продуктов.

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