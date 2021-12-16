Apple не поверне співробітників на роботу в офіс, але виплатить їм по 1000 доларів

Тім Кук поки не повертає співробітників Apple до офісу / Фото: Getty Images, Pixabay

Apple на невизначений строк відклала дату, коли корпоративні співробітники компанії мають повернутися до офісу.

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При цьому кожному працівнику заплатять 1000 доларів, щоб вони могли облаштувати свою роботу віддалено, пише The Verge.

Бонус застосовуватиметься до кожного співробітника, включаючи працівників роздрібної торгівлі. Затримка пов'язана із зростанням числа випадків COVID-19 та початком поширення штаму омікрону.

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Раніше співробітники мали повернутися до офісів 1 лютого в рамках пілотного проєкту з гібридної роботи, але цього не сталося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продаж бездротових навушників Apple AirPods впали на третину за рік.

Крім того, стало відомо, коли вийде iMac Pro з екраном 27 дюймів.