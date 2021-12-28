Apple почне випускати iPhone без слота для сім-карток вже з 2022 року

Apple почне відмовлятися від нано-Sim уже в 2022 році / Фото: Pixabay, Apple Insider
Техногігант порадив великим операторам США підготуватися до запуску смартфонів, які підтримують тільки eSIM, вже з вересня 2022 року.
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І хоча раніше аналітики говорили про відмову від слота для сім-карт, починаючи з iPhone 15, у вересні наступного року Apple презентує лише iPhone 14, пише macrumors.
Принаймні у деяких регіонах та країнах фізичний слот для SIM-карти не буде підтримуватися вже менш ніж через рік, зазначає видання.
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Однак через те, що eSIM доступна не в усіх країнах, iPhone зі слотом можуть залишитися доступними на деяких ринках. В Україні функція eSim є доступною.
Цікаво, що навіть у моделях iPhone 13, що продаються в магазинах Apple Store або на Apple.com, вже немає слота для нано-SIM-карти.
eSIM, нагадаємо – це цифрова SIM-карта, яка дозволяє користувачам користуватися мобільним номером без необхідності фізичної карти nano-SIM.
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Моделі iPhone 13 підтримують кілька профілів eSIM, що дозволяє користувачам підписуватися на декілька тарифних планів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, чому iPhone 13 втратив функцію шумоподавлення при дзвінках.