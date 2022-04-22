Android втрачає позиції у світі, iOS зростає: які смартфони вибирають у світі

Популярність Android у світі впала / Фото: Колаж: Сьогодні

Смартфони з операційною системою Android втрачають свої позиції у світі за останні чотири роки, а ось гаджети на iOS, навпаки, зміцнилися. Такі результати нового дослідження.

Читайте також: Російським виробникам смартфонів заборонили встановлювати Android

Реклама

Android контролював 77,32% світового ринку ОС у липні 2018 року. Станом на січень 2022 року, через чотири роки, цей відсоток впав до 69,74%.

За той же чотирирічний період глобальне впровадження iOS зросло з 19,4% до 25,49% – на 6%.

Відповідно до аналізу StockApp, 1,58%, що втратили Android, дісталися іншим розробникам ОС меншого масштабу.

Реклама

Також відзначається географічний розподіл любові до операційних систем. Наприклад, 84% усіх смартфонів у Африці працюють на базі Android. На iOS припадає приблизно 14% пристроїв на континенті.

Аналогічна ситуація у Європі, де частка ринку ОС Android становить 69,32%. У iOS тут більше перспектив – 30% усіх телефонів.

Реклама

Читайте також: Українці обирають Android: чому iPhone в Україні не популярний

Домінує Android і на ринках Азії та південної Америки – 81 та 90 відсотків відповідно. І лише у Північній Америці та Океанії iOS може нав'язати конкуренцію Android. IOS займає 54% ринку в обох регіонах, а Android – майже 45%.