Android теряет позиции в мире, iOS растет: какие смартфоны выбирают в мире

Популярность Android в мире упала / Фото: Коллаж: Сегодня

Смартфоны с операционной системой Android теряют свои позиции в мире за последние четыре года, а вот гаджеты на iOS, наоборот, укрепились. Такое результаты нового исследования.

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Android контролировал 77,32% мирового рынка ОС в июле 2018 года. По состоянию на январь 2022 года, четыре года спустя, этот процент упал до 69,74%.

Между тем, за тот же четырехлетний период глобальное внедрение iOS выросло с 19,4% до 25,49% – на 6%

Согласно анализу StockApp, оставшиеся 1,58%, которые потерял Android, достались другим разработчикам ОС меньшего масштаба.

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Также отмечается географическое разделение любви к операционным системам. Например, 84% всех смартфонов в Африке работают на базе Android. На iOS приходится примерно 14% устройств на континенте.

Аналогичная ситуация и в Европе, где доля рынка ОС Android составляет 69,32%. У iOS здесь больше перспектив – 30% всех телефонов.

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Доминирует Android и на рынках Азии и южной Америки – 81 и 90 процентов соответственно. И лишь в Северной Америке и Океании iOS может навязать конкуренцию Android. IOS занимает 54% рынка в обоих регионах, а Android – почти 45%.