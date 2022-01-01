9 фактів про інопланетян, які ми дізналися у 2021 році

2021 відкрив кілька секретів про інопланетян / Фото: Pixabay

2021 рік дав мисливцям за інопланетянами чимало загадок для роздумів. Але він також дав їм відповіді – від довгоочікуваного звіту Пентагону до нових відкриттів про екзопланети і правду про так званий "інопланетний сигнал".

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Видання livescience.com зібрало 9 фактів, які ми дізналися про інопланетян у 2021 році.

НЛО РЕАЛЬНІ

Пентагон розповів про випадки зустрічей з НЛО / Фото: Hi-News

В червні Пентагон випустив звіт, в якому докладно описані 144 зустрічі з НЛО в період з 2004 по 2021 рік.

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Звіт був призначений для оцінки "загрози, що виходить від непізнаних повітряних явищ", і офіційно підтвердив кілька спостережень НЛО, про які до того моменту писали лише у ЗМІ.

Втім, більшість із них, швидше за все, стосувалися спостережень за різними об'єктами – від птахів до секретних зондів, а не реальних контактів із позаземним життям.

ЧОРНІ ДІРИ МОЖУТЬ БУТИ ІНОПЛАНЕТНИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ

Сфера Дайсон. Фото: Getty Images

Вчені Королівського астрономічного товариства запідозрили, що інопланетяни можуть використовувати чорні дірки у своїх корисливих цілях.

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Оскільки чорні діри можуть випромінювати в 100 000 разів більше енергії, ніж зірки, подібні до Сонця, вони можуть стати привабливими цілями для інопланетних цивілізацій.

Інопланетяни могли б використовувати високотехнологічні структури, так звані сфери Дайсона (гігантські, поглинаючі енергію сфери, вперше запропоновані в 1960-х роках), щоб вкрасти енергію з диска розпеченої добіла матерії, що кружляє навколо горизонту чорної діри, а потім випромінювати цю енергію в космос.

Автори дослідження в липні припустили, що ця енергія, що повторно випромінюється, створить чітку сигнатуру довжини хвилі, яку астрономи зможуть виявити з Землі.

ЧУЖІ ПЛАНЕТИ МОЖУТЬ НЕ БУТИ СХОЖИМИ НА ЗЕМЛІ

Так можуть виглядати планети із життям. Фото: Pixabay

Пошук інопланетного життя починається з пошуку планет, схожих на Землю, але може існувати інший клас інопланетних світів, настільки ж сприятливих для життя, йдеться в дослідженні, опублікованому в Astrophysical Journal у серпні.

Планети-гіганти, які в 2,5 рази більші за Землю і вкриті величезними океанами води під багатою воднем атмосферою, могли б стати ідеальним місцем для мікробного життя, подібного до "екстремофілів", які процвітають у деяких із найсуворіших умов Землі.

ОДИН З СУПУТНИКІВ САТУРНА ВСЕ ЩЕ МАЄ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ЖИТТЯ

"Тигрові смуги". Фото: Wikipedia

Червневе дослідження показало, що метан, що виходить від Енцелада, шостого за величиною супутника Сатурна, може бути ознакою того, що життя рясніє в підземному морі Місяця.

У 2005 році орбітальний апарат NASA "Кассіні-Гюйгенс" виявив гейзери, що викидають у космос частки водяного льоду з тріщин "тигрові смуги" біля південного полюса Енцелада.

Вважається, що цей матеріал надходить з величезного океану рідкої води, що плескається під крижаною оболонкою Місяця – але орбітальний апарат виявив не просто воду; численні інші сполуки, включаючи дигидроген (H2) і різні органічні вуглецеві сполуки, включаючи метан (CH4), також з'явилися в гейзерах.

КОСМІЧНЕ СМІТТЯ МОГЛО БУТИ ІНОПЛАНЕТНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

Оумуамуа. Фото: Getty Images

Дивний об'єкт сигароподібної форми "Оумуамуа", який пролетів через нашу Сонячну систему у 2017 році, майже безумовно був частиною інопланетної технології.

Таке припущення висунув гарвардський астрофізик Аві Лебав своєї книги "Інопланетяни: перша ознака розумного життя за межами Землі", опублікованій у січні.

У своїй книзі Лоеб стверджує, що незвичайна подовжена форма об'єкта, на відміну від будь-якої відомої комети, надзвичайна яскравість та очевидне прискорення від Сонця припускають, що "Оумуамуа" не є природним за походженням, а є частиною інопланетної технології, можливо, викинутою у наш світ випадково.

ТИСЯЧІ ІНОПЛАНЕТНИХ СВІТІВ МОГЛИ СПОСТЕРІГАТИ, ЯК РОСЛИ ЛЮДИ

За нашою планетою могли спостерігати. Фото: Pixabay

Понад 1700 інопланетних цивілізацій могли спостерігати за нами тисячі років тому. Згідно з дослідженням, опублікованим у червні в журналі Nature, 1715 найближчих зіркових систем мали ідеальний кут огляду Землі за останні 5000 років – і понад 1400 з них все ще мають чітке зображення сьогодні.

Всі ці зірки знаходяться в межах 300 світлових років від нашої планети, а 75 з них обертаються на відстані менше ніж 100 світлових років від нас.

"З огляду на те, що люди передають радіосигнали близько 100 років, будь-яка з цих 75 зіркових систем знаходиться досить близько, щоб наші радіохвилі вже накрили їх", – говорить ведущий автор дослідження Ліза Калтенеггер,

Інше питання, чи хочуть якісь гіпотетичні цивілізації, які живуть у цих зоряних системах, спілкуватися з нами.

НЕ ІСНУЄ "КРАЩОГО" СПОСОБУ СПІЛКУВАННЯ З ІНОПЛАНЕТЯНАМИ

Люди ще не вигадали кращого способу спілкування з інопланетянами. Фото: Pixabay

Жоден із існуючих методів встановлення контакту з інопланетянами не є бездоганним.

З одного боку, радіохвилі – привабливий спосіб спілкування з інопланетянами, тому що ці сигнали поміщаються в зручний проміжок в електромагнітному спектрі, званий "водяною дірою" – частотою між 1420 і 1720 мегагерцами, яка відносно вільна від фонового космічного шуму.

З іншого боку, радіохвилі розширюються в міру поширення, а це означає, що будь-яке повідомлення, яке ми надсилаємо, буде тим більш розмитим, чим далі від Землі воно потрапить.

У лазерного світла немає цієї проблеми, проте лазерні сигнали вимагають неймовірної точності і навряд чи досягнуть будь-яких інопланетних спостерігачів, якщо ми не націлимо наше повідомлення безпосередньо на їхню зіркову систему. Обидва методи мають свої переваги – і жоден із них не ідеальний.

НАШІ ВЛАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОЖУТЬ ЗАВАЖАТИ

Таємний сигнал виявився перешкодою від людини / Фото: Pixabay

29 квітня 2019 року астрономи виявили сигнал, що йде до Землі, мабуть, від Проксіми Центавра – найближчої до нашого Сонця зіркової системи і де проживає принаймні одна потенційно заселена планета.

Оскільки сигнал потрапив у вузьку смугу радіохвиль, яку рідко випромінюють людські літаки чи супутники, дослідники інтерпретували це як можливу ознаку інопланетних технологій.

Але сигнал ніколи не повторювався, а подальше дослідження, опубліковане в жовтні цього року в журналі Nature Astronomy, пояснює, чому: сигнал насправді виходив від несправного комп'ютера або стільникового пристрою, розташованим поруч із телескопом, який його виявив.

"ВИКРАДЕННЯ" ІНОПЛАНЕТЯНАМИ МОЖУТЬ БУТИ УСВІДОМЛЕННИМИ СНОВИДІННЯМИ

Викрадення людей могли бути просто сновидіннями. Фото: Pixabay

Усвідомлені сновидіння, у яких люди частково усвідомлюють і можуть контролювати свої сновидіння під час сну, можуть пояснити так звані історії про викрадення інопланетянами, йдеться у дослідженні, проведеному у липні.

Обставини викрадення часто здаються казковими і викликають почуття жаху та паралічу, причому певні стани сну також викликають такі почуття.

Дослідники опитали 152 учасників експерименту, яких спонукали побачити сни про зустріч із інопланетянами.

24% з тих, хто описав свої сни як "реалістичні", також зазнали сонного паралічу та сильного страху.

Такі емоції часто супроводжують повідомлення про ймовірні викрадення інопланетянами. Хоча люди, що описують своє викрадення НЛО, можуть щиро вважати, що це було реальним, мабуть, "контакт" відбувався під час свідомого сну.