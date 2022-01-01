9 фактов об инопланетянах, которые мы узнали в 2021 году

2021 год открыл несколько секретов об инопланетянах / Фото: Pixabay

2021 год дал охотникам за инопланетянами немало загадок для размышлений. Но он также дал им ответы – от долгожданного отчета Пентагона до новых открытий об обитаемых экзопланетах и ​​правды о так называемом "инопланетном сигнале".

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Издание livescience.com собрало 9 фактов, которые мы узнали об инопланетянах в 2021 году.

НЛО РЕАЛЬНЫ

Пентагон рассказал о случаях встреч с НЛО / Фото: Hi-News

В июне Пентагон выпустил отчет, в котором подробно описаны 144 встречи с НЛО в период с 2004 по 2021 год.

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Отчет был предназначен для оценки "угрозы, исходящей от неопознанных воздушных явлений", и официально подтвердил несколько наблюдений НЛО, о которых до того момента писали только в СМИ.

Впрочем, большинство из них, скорее всего, касались наблюдений за различными объектами – от птиц до секретных зондов, а не реальными контактами с внеземной жизнью.

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ МОГУТ БЫТЬ ИНОПЛАНЕТНЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ

Сфера Дайсона. Фото: Getty Images

Ученые Королевского астрономического общества заподозрили, что инопланетяне могут использовать черные дыры в своих корыстных целях.

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Поскольку черные дыры могут излучать в 100 000 раз больше энергии, чем звезды, подобные Солнцу, они могут стать заманчивыми целями для инопланетных цивилизаций.

Инопланетяне могли бы использовать высокотехнологичные структуры, называемые сферами Дайсона (гигантские, поглощающие энергию сферы, впервые предложенные в 1960-х годах), чтобы украсть энергию из диска раскаленной добела материи, кружащейся вокруг горизонта черной дыры, а затем излучать эту энергию наружу в космос.

Авторы исследования в июле предположили, что эта повторно излучаемая энергия создаст отчетливую сигнатуру длины волны, которую астрономы смогут обнаружить с Земли.

ЧУЖИЕ ПЛАНЕТЫ МОГУТ НЕ БЫТЬ ПОХОЖИМИ НА ЗЕМЛЮ

Так могут выглядеть планеты с жизнью. Фото: Pixabay

Поиск инопланетной жизни начинается с поиска планет, похожих на Землю, но может существовать другой класс инопланетных миров, столь же благоприятных для жизни, говорится в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal в августе.

Планеты-гиганты, которые в 2,5 раза больше Земли и покрыты огромными океанами воды под богатой водородом атмосферой, могли бы стать идеальным местом для микробной жизни, подобной "экстремофилам", которые процветают в некоторых из самых суровых условий Земли.

ОДИН ИЗ СПУТНИКОВ САТУРНА ВСЕ ЕЩЕ ИМЕЕТ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ЖИЗНИ

"Тигровые полосы". Фото: Wikipedia

Июньское исследование показало, то метан, исходящий от Энцелада, шестого по величине спутника Сатурна, может быть признаком того, что жизнь изобилует в подземном море Луны.

В 2005 году орбитальный аппарат NASA "Кассини-Гюйгенс" обнаружил гейзеры, выбрасывающие в космос частицы водяного льда из трещин "тигровые полосы" возле южного полюса Энцелада.

Считается, что этот материал поступает из огромного океана жидкой воды, плещущейся под ледяной оболочкой Луны – но орбитальный аппарат обнаружил не просто воду; многочисленные другие соединения, включая дигидроген (H2) и различные углеродсодержащие органические соединения, включая метан (CH4), также появились в гейзерах.

КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР МОГ БЫТЬ ИНОПЛАНЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

Оумуамуа. Фото: Getty Images

Странный объект сигарообразной формы "Оумуамуа", который пролетел через нашу Солнечную систему в 2017 году, почти безусловно, был частью инопланетной технологии.

Такое предположение выдвинул гарвардский астрофизик Ави Лебав своей книге "Инопланетяне: первый признак разумной жизни за пределами Земли", опубликованной в январе.

В своей книге Лоэб утверждает, что необычная удлиненная форма объекта, в отличие от любой известной кометы, чрезвычайная яркость и очевидное ускорение от Солнца предполагают, что "Оумуамуа" не является естественным по происхождению, а является частью инопланетной технологии, возможно, выброшенной в наш мир случайно.

ТЫСЯЧИ ИНОПЛАНЕТНЫХ МИРОВ МОГЛИ НАБЛЮДАТЬ, КАК РОСЛИ ЛЮДИ

За нашей планетой могли наблюдать. Фото: Pixabay

Более 1700 инопланетных цивилизаций могли наблюдать за нами тысячи лет назад. Согласно исследованию, опубликованному в июне в журнале Nature, 1715 ближайших звездных систем имели идеальный угол обзора Земли за последние 5000 лет – и более 1400 из них все еще имеют четкое изображение сегодня.

Все эти звезды находятся в пределах 300 световых лет от нашей планеты, а 75 из них вращаются на расстоянии менее 100 световых лет от нас.

"Учитывая, что люди передают радиосигналы около 100 лет, любая из этих 75 звездных систем находится достаточно близко, чтобы наши радиоволны уже накрыли их", – говорит ведущий автор исследования Лиза Калтенеггер,

Другой вопрос, хотят ли какие-либо гипотетические цивилизации, живущие в этих звездных системах, общаться с нами.

НЕ СУЩЕСТВУЕТ "ЛУЧШЕГО" СПОСОБА ОБЩЕНИЯ С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ

Люди еще не придумали лучшего способа общения с инопланетянами. Фото: Pixabay

Ни один из существующих методов установки контакта с инопланетянами не является безупречным.

С одной стороны, радиоволны – заманчивый способ общения с инопланетянами, потому что эти сигналы помещаются в удобный промежуток в электромагнитном спектре, называемый "водяной дырой" – частотой между 1420 и 1720 мегагерцами, которая относительно свободна от космического фонового шума.

С другой стороны, радиоволны расширяются по мере распространения, а это означает, что любое сообщение, которое мы отправляем, будет тем более размытым, чем дальше от Земли оно попадет.

У лазерного света нет этой проблемы, однако лазерные сигналы требуют невероятной точности и вряд ли достигнут каких-либо инопланетных наблюдателей, если мы не нацелим наше сообщение непосредственно на их звездную систему. Оба метода имеют свои преимущества – и ни один из них не идеален.

НАШИ СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОГУТ МЕШАТЬ

Тайный сигнал оказался помехой от человека / Фото: Pixabay

29 апреля 2019 года астрономы обнаружили сигнал, идущий к Земле, по всей видимости, от Проксимы Центавра – ближайшей к нашему Солнцу звездной системы и где проживает по крайней мере одна потенциально обитаемая планета.

Поскольку сигнал попал в узкую полосу радиоволн, которую редко излучают человеческие самолеты или спутники, исследователи интерпретировали это как возможный признак инопланетных технологий.

Но сигнал никогда больше не повторялся, а дальнейшее исследование, опубликованное в октябре этого года в журнале Nature Astronomy, объясняет, почему: сигнал на самом деле исходил от неисправного компьютера или сотового устройства, расположенного рядом с телескопом, который его обнаружил.

"ПОХИЩЕНИЯ" ИНОПЛАНЕТЯНАМИ МОГУТ БЫТЬ ОСОЗНАННЫМИ СНОВИДЕНИЯМИ

Похищения людей могли быть просто сновидениями. Фото: Pixabay

Осознанные сновидения, в которых люди частично осознают и могут контролировать свои сновидения во время сна, могут объяснить так называемые истории о похищениях инопланетянами, говорится в исследовании, проведенном в июле.

Обстоятельства похищения часто кажутся сказочными и вызывают чувство ужаса и паралича, при этом, определенные состояния сна также вызывают такие чувства.

Исследователи опросили 152 участников эксперимента, которых побудили увидеть сны о встрече с инопланетянами.

24% из тех, кто описал свои сны как "реалистичные", также испытали сонный паралич и сильный страх.

Такие эмоции часто сопровождают сообщения о предполагаемых похищениях инопланетянами. Хотя люди, описывающие свое похищение НЛО, могут искренне полагать, что это было реальным, вероятно, "контакт" происходил во время осознанного сна.