Достаточно одного "взгляда" – телескоп Джеймса Уэбба соберет информацию с тысяч звезд за раз

Прибор NIRISS в телескопе Джеймса Уэбба способен исследовать универсальные явления в ближнем инфракрасном свете. Что стоит за этими заумными словами – в статье

Космический телескоп Джеймса Уэбба будет исследовать сотни тысяч звезд "одним махом" / Фото: istockphoto.com, interestingengineering

В космической астрономии все сводится к тому, что "находится под капотом" – так, космический телескоп Джеймса Уэбба оснастили новым прибором, значительно упрощающим наблюдение за сотнями звездных объектов.

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В итоге обзорность телескопа может выйти за рамки обнаружения того, где могут находиться инопланетные миры. Созданный в Канаде научный прибор, названный ближним инфракрасным сканером и безщелевым спектрографом (NIRISS), может обнаруживать сигналы Земли 2.0 — просто "взглянув" на подходящую звезду-хозяина-кандидата.

Важно отметить, что прибор NIRISS способен исследовать универсальные явления в ближнем инфракрасном свете, "на длинах волн до 5,0 микрон", — сказала Натали Урелетт из Университета Монреаля в своем блоге на веб-сайте НАСА,- команда NIRISS разработала четыре режима прибора для сбора различных типов данных, которые хорошо подходят для различных целей и научных задач

Используя технику, называемую транзитной спектроскопией, прибор NIRISS может собирать спектр атмосферы экзопланеты, который содержит различные маркеры, позволяющие астрономам определять ее состав, температуру, признаки потенциальной обитаемости и другие важные характеристики.

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Прибор NIRISS поможет Уэббу собирать информацию с тысяч объектов одновременно / Фото: interestingengineering

Кроме того, есть режим WFSS, который позволит NIRISS помочь Уэббу собирать информацию с тысяч объектов одновременно.

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