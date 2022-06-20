Достатньо одного "погляду" – телескоп Джеймса Вебба збере інформацію з тисяч зірок за раз

Прилад NIRISS у телескопі Джеймса Вебба здатний досліджувати універсальні явища у ближньому інфрачервоному світлі. Що стоїть за цими хитромудрими словами – у статті

Космічний телескоп Джеймса Вебба досліджуватиме сотні тисяч зірок "одним махом" / Фото: interestingengineering

У космічній астрономії все зводиться до того, що "перебуває під капотом" – так, космічний телескоп Джеймса Вебба оснастили новим приладом, що значно спрощує спостереження за сотнями зіркових об'єктів.

Також ми писали, що вчені знайшли нові планети, на яких можливе життя. А для Webb, який наближається до завершення заключних етапів введення в експлуатацію своїх 17 режимів наукових інструментів, одне пристрій спеціально розробили для захоплення як зображень, так і спектрів різних видів космічних об'єктів.

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В підсумку оглядовість телескопа може вийти за рамки виявлення того, де можуть бути інопланетні світи. Створений у Канаді науковий прилад, названий ближнім інфрачервоним сканером і безщілинним спектрографом (NIRISS), може виявляти сигнали Землі 2.0 – просто "поглянувши" на відповідну зірку-господаря-кандидата.

Важливо відзначити, що прилад NIRISS здатний досліджувати універсальні явища в ближньому інфрачервоному світлі, "на довжинах хвиль до 5,0 мікрон", – сказала Наталі Урелетт з Університету Монреаля у своєму блозі на веб-сайті НАСА, – команда NIRISS розробила чотири режими приладу збору різних типів даних, які добре підходять для різних цілей та наукових завдань

Використовуючи техніку, яка називається транзитною спектроскопією, прилад NIRISS може збирати спектр атмосфери екзопланети, що містить різні маркери, що дозволяють астрономам визначати її склад, температуру, ознаки потенційної життєдіяльності та інші важливі характеристики.

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Прилад NIRISS допоможе Веббу збирати інформацію з тисяч об'єктів одночасно / Фото: interestingengineering

Крім того, є режим WFSS, який дозволить NIRISS допомогти Веббу збирати інформацію з тисяч об'єктів одночасно.

Також ми писали, що марсіанський метеорит спростував теорію утворення планет, у тому числі Землі.