Жить на Марсе – можно: Curiosity нашел доказательства на радость NASA

Марсоход НАСА Curiosity нашел доказательства, что на Марсе или была жизнь - или еще может быть / Фото: istockphoto.com, interestingengineering

НАСА стали на шаг ближе к обнаружению древней микробной жизни на Марсе – марсоход Curiosity нашел доказательства, что на Красной планете есть подходяще условия для этого.

Также мы писали, что Starship испытают, но лицензия на запуск не получена. Ученые, используя данные марсохода Curiosity, впервые измерили общий органический углерод в марсианских породах, говорится в заявлении НАСА для прессы. Их результаты показали, что этого ключевого ингредиента для жизни на Красной планете в изобилии.

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Марсоход Curiosity пробурил образцы из аргиллитовых пород возрастом 3,5 миллиарда лет в формации залива Йеллоунайф в кратере Гейла, месте древнего дна озера на Марсе. Затем марсоход доставил образец в свой прибор для анализа образцов на Марсе (SAM), где печь нагревала порошкообразную породу до все более высоких температур, чтобы провести измерения.

Органический углерод был преобразован в углекислый газ для измерения количества органического углерода в горных породах. Хотя исследователи говорят, что новые результаты дают ценные данные, они также подчеркивают тот факт, что они все же не дают убедительных доказательств существования жизни на Марсе.

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Марсоход выяснил, что условия на Марсе когда-то могли быть подходящими для жизни, и возможно их можно будет воссоздать / Фото: interestingengineering

Но находка указывает на то, что условия на Марсе когда-то могли быть подходящими для жизни на планете, и возможно, эти условия можно будет воссоздать. Новая информация будет проанализирована вместе с другими недавними находками, в том числе фотографическими свидетельствами марсохода Perseverance.

Они показывают, что кратер Джезеро когда-то был большим озером, к которому примыкала протекающая река. Марсоходы продолжат исследовать поверхность Красной планеты, собирая образцы. Некоторые из них в конечном итоге вернутся на Землю в рамках миссии "Возвращение образцов с Марса", которая, как ожидается, состоится в 2030-х годах.

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