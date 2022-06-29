Жити на Марсі можна: Curiosity знайшов докази на радість NASA

Марсохід НАСА Curiosity знайшов докази, що на Марсі чи було життя – чи ще може бути / Фото: interestingengineering

НАСА стали на крок ближче до виявлення давнього мікробного життя на Марсі – марсохід Curiosity знайшов докази, що на Червоній планеті є сприятливі умови для цього.

Також ми писали, що Starship випробують, але ліцензію на запуск не отримано. Вчені, використовуючи дані марсоходу Curiosity, вперше виміряли загальний органічний вуглець у марсіанських породах, йдеться в заяві НАСА для преси. Їхні результати показали, що цього ключового інгредієнта для життя на Червоній планеті вдосталь.

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Марсохід Curiosity пробурив зразки з аргілітових порід віком 3,5 мільярда років у формації затоки Єллоунайф у кратері Гейла, місці стародавнього дна озера на Марсі. Потім марсохід доставив зразок у свій прилад для аналізу зразків на Марсі (SAM), де піч нагрівала порошкоподібну породу до високих температур, щоб провести вимірювання.

Органічний вуглець був перетворений на вуглекислий газ для вимірювання кількості органічного вуглецю в гірських породах. Хоча дослідники кажуть, що нові результати дають цінні дані, вони також наголошують на тому, що вони все ж таки не дають переконливих доказів існування життя на Марсі.

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Марсохід з'ясував, що умови на Марсі колись могли бути придатними для життя, і, можливо, їх можна буде відтворити / Фото: interestingengineering

Але знахідка вказує на те, що умови на Марсі колись могли бути підходящими для життя на планеті, і можливо, ці умови можна буде відтворити. Нову інформацію буде проаналізовано разом з іншими недавніми знахідками, у тому числі фотографічними свідченнями марсоходу Perseverance.

Вони показують, що кратер Джезеро колись був великим озером, до якого примикала річка, що протікала. Марсоходи продовжать досліджувати поверхню Червоної планети, збираючи зразки. Деякі з них врешті-решт повернуться на Землю в рамках місії "Повернення зразків з Марса", яка, як очікується, відбудеться у 2030-х роках.

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