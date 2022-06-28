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Ілон Маск йде напролом? Starship випробують, але ліцензія на запуск не отримана

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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28 червня, 16:54
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Прототип ракети SpaceX-Starship вже на випробувальному майданчику і гендиректор компанії Ілон Маск наполягає, що політ відбудеться в липні: хоча ліцензію на запуск ще не дали
Ілон Маск впевнений, що Starship вирушить а космос у липні, хоча компанії все ще потрібно отримати ліцензію на запуск
Ілон Маск впевнений, що Starship вирушить а космос у липні, хоча компанії все ще потрібно отримати ліцензію на запуск / Фото: Колаж: Сьогодні,

Масштабний проєкт SpaceX Starship запущено минулого тижня: його прототип надважкої ракети "Booster 7" перемістився на випробувальний майданчик у Південному Техасі.

Раніше ми писали, що Ілон Маск упевнений: Starship вирушить на навколоземну орбіту вже наступного місяця. Але схвалення FAA, яке нарешті отримала компанія, все ж таки не є гарантією того, що політ відбудеться. SpaceX все ще потрібно отримати ліцензію на запуск.

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Однак, компанія Маска на всю готується до польоту: ракета Starship і її Super Heavy повинні пройти випробування під тиском і, можливо, статичне вогневе випробування на своєму об'єкті неподалік Бока-Чика. Це випробування оцінить здатність ракети постійно спалювати паливо протягом певного періоду.


Якщо Booster 7 виживе, що "у жодному разі не є гарантією, враховуючи характер розробки двигуна Raptor 2", цей прискорювач може призвести Starship до орбітального випробувального польоту в липні, – йдеться у звіті компанії.

Програма SpaceX Starship включає як ракету-носій першого ступеня Super Heavy, так і транспортний засіб верхнього ступеня висотою 165 футів (50 метрів), також званий Starship. Обидві ракети призначені для багаторазового використання. У повністю складеному стані Starship та Super Heavy мають висоту 395 футів (120 м), що робить їх найвищою ракетою у світі.

Зрештою, SpaceX планує використовувати цю систему, щоб доставляти людей і вантажі на Місяць для НАСА, а потім націлюватися на Марс та інші пункти призначення в Сонячній системі, але у Starship поки є лише кілька висотних випробувальних польотів.

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Starship – це посадковий модуль НАСА для його програми Artemis, метою якої є відправлення астронавтів на Місяць не раніше 2025 року
Starship – це посадковий модуль НАСА для його програми Artemis, метою якої є відправлення астронавтів на Місяць не раніше 2025 року

Starship — це посадковий модуль НАСА для його програми Artemis, метою якої є відправлення астронавтів на Місяць не раніше 2025 року. Маск хоче відправити людей на Марс приблизно в той же час і бізнесмен прославився тим, що ставить агресивні та амбітні цілі як для SpaceX загалом, так і для виробничої компанії Тесла.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск продовжує писати пости в Твіттер, що довгоочікуваний орбітальний випробувальний політ системи відбудеться наступного місяця. Але навіть зараз схвалення FAA не є гарантією.

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SpaceX все ще необхідно отримати ліцензію на запуск залежно від того, наскільки добре агентство вважає, що воно вирішило ці невирішені питання в екологічній оцінці.

Також ми писали, що NASA проти Ілона Маска: агентство заявило, що Starship вибухне прямо на старті.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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