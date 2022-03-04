Железный занавес упал! В России окончательно запретили Facebook

Facebook окончательно запретили в России / Фото: REUTERS

В ответ на российскую агрессию в Украине Facebook заблокировал несколько государственных каналов. В ответ РФ частично ограничила доступ к соцсети, а теперь полностью отключил ее на своей территории.

Еще более цинично звучит причина такого решения: для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации.

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"С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру", – аргументировали свое решение в Роскомнадзоре.

Напомним, что перед этим Роскомнадзор пожаловался на Google – вместо рекламы показывает фото убитых российских солдат. В организации пригрозили штрафами и блокировкой.

Также Роскомнадзор пригрозил блокировкой Wikipedia за статью "Вторжение России в Украину".