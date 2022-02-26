Facebook ввел санкции против России, в ответ РФ блокирует соцсеть

Социальная сеть Facebook ввела ограничения для России из-за вторжения России в Украину. В России ответили своими мерами

Facebook ввел санкции против Украины / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В ответ на агрессию против Украины Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и заниматься монетизацией в соцсети.

"Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру", – написал в Twitter глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер, которую цитирует bbc.com.

В ответ Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к социальной сети в России.

Реклама

Также 25 февраля Генеральной прокуратурой РФ по согласованию с МИД признали Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России, пишет epravda.com.ua.

Читайте также: