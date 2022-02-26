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Facebook ввел санкции против России, в ответ РФ блокирует соцсеть

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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26 февраля, 10:05
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Социальная сеть Facebook ввела ограничения для России из-за вторжения России в Украину. В России ответили своими мерами
Facebook ввел санкции против Украины
Facebook ввел санкции против Украины / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В ответ на агрессию против Украины Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и заниматься монетизацией в соцсети.

"Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру", – написал в Twitter глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер, которую цитирует bbc.com.

В ответ Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к социальной сети в России.

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Также 25 февраля Генеральной прокуратурой РФ по согласованию с МИД признали Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России, пишет epravda.com.ua.

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Александр Трикиша
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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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