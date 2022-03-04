Залізна завіса впала! У Росії остаточно заборонили Facebook

Facebook остаточно заборонили у Росії / Фото: REUTERS

У відповідь на російську агресію в Україні Facebook заблокував кілька державних каналів. У відповідь РФ частково обмежила доступ до соцмережі, а тепер повністю відключив її на своїй території.

Ще цинічнішою звучить причина такого рішення: недопущення порушень ключових принципів вільного поширення інформації.

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З жовтня 2020 року зафіксовано 26 випадків дискримінації російських ЗМІ та інформаційних ресурсів з боку Facebook. В останні дні соціальною мережею доступ був обмежений до облікових записів: телеканалу "Зірка", інформаційного агентства "РІА Новини", Sputnik, Russia Today, інформаційних ресурсів "Лента.ру" та "Газета.ру", – аргументували своє рішення в Роскомнагляді.

Нагадаємо, що перед цим Роскомнагляд поскаржився на Google – замість реклами показує фото вбитих російських солдатів. В організації пригрозили штрафами та блокуванням.

Також Роскомнагляд пригрозив блокуванням Wikipedia за статтю "Вторгнення Росії в Україну".