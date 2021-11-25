WhatsApp разрешит создавать стикер прямо в чате

Ранее Twitter исправил ошибку, которая очень раздражала пользователей, теперь WhatsApp ввел новую функцию, которая позволит превращать любое изображение с компьютера в стикер.

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Пользователи смогут подгружать новые стикеры прямо в чат, там же отредактировав будущий стикер.

Сейчас эта функция уже доступна в веб-версии приложения и его бета-версии, но вскоре ее откроют для всех пользователей.

Чтобы посмотреть, как работают стикеры в чатах, достаточно авторизоваться на web.whatsapp.com (требует наличия авторизованного приложения на вашем смартфоне) и выбрать любой чат из списка.

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Потом нужно нажать значок прикрепления файла (скрепку) и выбрать вариант "стикер" или "наклейка".

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После этого вы сможете выбрать изображение на своем компьютере, и оно сразу попадет в мини-редактор, где вы сможете изменить параметры отображения и даже добавить пару эффектов.

Можно, например, обрезать ненужные части стикера, добавить туда эмодзи, вращать изображение, прикрепить к своему стикеру другой готовый из WhatsApp, добавить туда текст или рисунок.

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Готовый стикер можно сразу же отправить собеседнику, которого вы выбрали в самом начале.

В приложении WhatsApp для macOS и Windows функцию тоже обещают вскоре добавить. Так что пользователи декстопных версий смогут создавать стикеры в переписках точно так же.

Ранее также сообщалось, что Телеграм ввел платную подписку для отключения рекламы.