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Telegram вводит платную подписку для отключения рекламы

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
7 ноября, 20:48
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Популярный мессенджер Telegram внедрил рекламные сообщения, а теперь запускает платную подписку для тех, кто не желает ее видеть. Умный ход, Павел Дуров
Дуров вводит платные аккаунты
Дуров вводит платные аккаунты / Фото: Getty Images

С недавнего времени рекламные объявления стали появляться в лентах крупных каналов. Впрочем, уже до конца месяца могут появиться платные подписки для отключения рекламы.

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"Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце.

Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит любому пользователю напрямую финансово поддерживать развитие Telegram и никогда не видеть официальных рекламных объявлений в каналах", – сообщил Дуров.

Основатель Telegram Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров / Фото: Getty Images

Также он сообщил, что авторы каналов смогут отключать официальные рекламные объявления в своих каналах для всех пользователей.

Павел Дуров еще раз напомнил, что Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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