Взрослые и пожилые люди чувствуют депрессию из-за соцсетей

У людей от 35 соцсети даже чаще вызывают депрессию

Новое исследование Гарвардского университета предупреждает, что взрослые в возрасте от 35 лет и старше склонны к депрессии, если они проводят слишком много времени в социальных сетях.

Читайте также: Физики обнаружили "призрачные частицы" на Большом адронном коллайдере

Реклама

Ранее было проведено множество исследований, посвященных детям и подросткам, но в последнем приняли участие более 5400 американцев среднего возраста, пишет The Science Times.

Как выяснилось, те, кто часто пользуется Facebook, TikTok и Snapchat, чаще сообщают о симптомах депрессии.

Читайте также: Twitter исправил ошибку, которая очень раздражала пользователей

Реклама

Одна из их теорий заключается в том, что взрослые среднего возраста, возможно, чувствуют себя неуместно, используя соцсети. То есть, пребывание там заставляет их чувствовать себя старше.

Ученые предполагают, что люди склонны сравнивать свою несовершенную жизнь с улучшенными, отредактированными и кажущимися идеальными образами жизни других людей.

Реклама

Именно это может способствовать возникновению симптомов, считает Аманда Джордано, доцент кафедры консультирования и развития человеческого потенциала Университета Джорджи.

Читайте также: В работе Gmail случился массовый сбой по всему миру

Теория о том, что взаимодействие в социальных сетях не может адекватно заменить глубину живого общения, также может способствовать этому риску.

Напомним, ранее Facebook пообещал запретить ориентировать рекламу на клиентов, интересующихся религией или ЛГБТ.