В украинской киберармии уже 300 тысяч человек: как туда попасть и чем они занимаются

В украинской IT-армии более 300 тысяч человек / Фото: Pixabay, REUTERS, Коллаж: Сегодня
С началом военных действий в Украине вместе с всеобщей мобилизацией была создана IT-армия. На сегодня она насчитывает уже более 300 тысяч человек.
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Не зря же войну в Украине называют первой в мире кибервойной, ведь ранее ни в одном из конфликтов в мире настолько не использовались кибератаки. Кстати, мы уже писали, что провал армии России начался с неудачной кибератаки.
Чем занимается IT-армия
Для примера, на выходных кибервойска атаковали сервисы по доставке еды и кинотеатры, чтобы испортить россиянам досуг.
До этого их целью становились и так перегруженные банковские системы, сайт РЖД и онлайн-покупка железнодорожных билетов.
Вот так, например. выглядели госсайты РФ:
Как вступить в IT-армию
Для вступления в IT-армию достаточно присоединиться к группе в Telegram. Ежедневно администрация группы выкладывает новые задания для атак – это могут быть обычные полезные сервисы для досуга или даже банковские системы.
Что нужно делать
Даже без особых навыков в программировании вы можете стать полезным солдатом в IT-армии. Каждое задание сопровождается короткой инструкцией и актуальными ссылками для нужного софта.
Но украинской армии можно помогать, даже если у вас на руках есть только смартфон:
- Сообщать о передвижении российских войск, диверсантов в чат-боте STOP Russian War.
- Сообщать о дезинформаторах и тех, кто раскрывает расположение украинских войск, в чат-боте StopRussia.
- Сообщать о мародерах и снарядах, которые не сдетонировали, в чат-боте Ukraine avanger bot.
- Блокировать дезинформацию c помощью канала StopRussiaChannel.
- Передавать зафиксированные военные преступления оккупантов для использования в Международном уголовном суде в Гааге в чат-бот TRIBUNAL.UA.
- Рассылать россиянам данные с сайта Оккупант, предоставляющего информацию о военнопленных врагах и из Telegram-канала Ищи своих.