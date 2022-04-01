В Украине закрывают интернет провайдеров за нежелание блокировать российскую пропаганду

Провайдеров жестко наказывают за отказ отключать российскую пропаганду / Фото: REUTERS

Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций, сообщает cip.gov.ua.

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Первыми "жертвами" борьбы с путинской пропагандой стали два юрлица с подозрительно похожими названиями ООО "НЕТАСИСТ" и ООО "НЕТАССИСТ" – эти компании уже исключили из Реестра.

Причина – невыполнение распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ), касающиеся безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг и блокировки вражеских доменов в Украине.

Дальше будет принято решение о том, что делать с нарушителями. Это могут быть:

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Установление временных особенностей маршрутизации трафика, согласно этому решению

Аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом

Аннулирование лицензий на использование радиочастотного ресурса

Исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется национальной комиссией.

Напомним, что Россия полным ходом блокирует сервисы, неугодные путинской власти. Совсем недавно под запрет попали Facebook и Instagram.