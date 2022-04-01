В Україні закривають інтернет провайдерів через небажання блокувати російську пропаганду

Провайдерів жорстко карають за відмову відключати російську пропаганду / Фото: REUTERS

Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, повідомляє cip.gov.ua.

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Першими "жертвами" боротьби з путінською пропагандою стали дві юрособи з підозріло схожими назвами ТОВ "НЕТАСИСТ" та ТОВ "НЕТАССИСТ" – ці компанії вже виключили з Реєстру.

Причина – невиконання розпоряджень та вимог Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ) щодо безпеки електронних комунікаційних мереж та послуг та блокування ворожих доменів в Україні.

Далі буде ухвалено рішення про те, що робити з порушниками. Це можуть бути:

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Встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіку відповідно до цього рішення

Анулювання дозволів на користування номерним ресурсом

Анулювання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу

Вилучення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.

Нагадаємо, що Росія повним ходом блокує сервіси, неугодні путінській владі. Зовсім недавно під заборону потрапили Facebook та Instagram.