В Швеции создали летающий автомобиль, не требующий лицензии пилота

Летающий автомобиль может летать при потере одного двигателя и десантирует пилота, если нужно

Jetson ONE – это компактный футуристический летающий автомобиль, развивающий максимальную скорость 101 километр в час.

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Он оснащен восемью электродвигателями, которые в совокупности генерируют 102 лошадиные силы, пишет hypebeast.

Автомобиль из алюминия и углеродного волокна, управляемый с помощью трехосного джойстика, взлетает вертикально и может непрерывно двигаться в течение 20 минут.

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В нем также присутствует аварийное управление, баллистический парашют, и он может летать даже с потерей одного двигателя.

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В настоящее время Jetson принимает заказы на поставку Jetson ONE в 2023 году по цене 92 тысячи долларов.

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Автомобиль поставляют только в частично собранном состоянии, потому владельцу придется самому завершить сборку.

В Швеции для полета на Jetson не потребуется лицензия пилота, ведь, по их правилам, он весит менее 113 кг и развивает скорость менее 102 км в час.

Напомним, ранее мы писали о том, что британский стартап успешно испытал первый беспилотный летающий автомобиль.

Ранее мы также писали, что в Австралии провели первую гонку на летающих автомобилях. Аэромобили соревновались в дисциплине драг-рейсинг.