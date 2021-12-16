В сеть слили Galaxy A53: чем он будет интересен

Будущий смартфон будет без разъема для наушников

Смартфон будет работать на новом чипе Exynos 1200 с графическим процессором Mali-G68 и получит ОС Android 12.

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Ожидается, что Samsung представит Galaxy A53 в первом квартале 2022 года, сообщает gizmochina.

Судя по всему, в новый смартфон добавят 8 ГБ оперативной памяти, 6,5-дюймовый перфорированный AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

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Также Galaxy A53 получит основную камеру на 64 Мп и батарею емкостью 5 тыс. мА*ч, но не получит разъем для наушников – им пожертвовали ради тонкого дизайна.

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Толщина устройства составит 8,14 мм, а общий дизайн будет аналогичен A52. Он, вероятнее всего, появится в таких цветах, как белый, черный, голубой и оранжевый.

Напомним, ранее стало известно, каким будет планшет Galaxy Tab A8 2021.