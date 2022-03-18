В России обвинили YouTube в террористической деятельности

Youtube полностью заблокировал российскую пропаганду / Фото: REUTERS

Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно прекратить показывать в YouTube "деструктивную рекламу".

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Под деструктивной рекламой имеются в виду призывы выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Беларуси, о чем ранее заявил Алексей Арестович.

"Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан. Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google", – говорится в заявлении организации.

Роскомнадзор снова напомнил о "русофобской деятельности" компании Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram. Напомним, эти соцсети уже заблокированы в России. Кстати, в России создали свой аналог Instagram – как выглядит подделка.

Скорее всего, это же ждет YouTube, ведь видеохостинг не впервые получает угрозы от России. Ранее Роскомнадзор уже поставил ультиматум Google.