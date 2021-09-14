Индустрия смартфонов постоянно развивается, поэтому не всегда успеваешь идти в ногу с технологиями. Сейчас пользователи большую часть времени проводят с девайсами, поэтому выбор нового смартфона – непростое решение!

Лучшие смартфоны 2021 года для разных задач

При ценах от 150 до 2000 долларов и более определить, в какие устройства стоит вложить деньги, может быть непросто. Но издание lifeandstylemag решило упростить жизнь потенциальным покупателям смартфонов и выбрало лучшие смартфоны на рынке для различных бюджетов, стилей жизни и целей.

Лучший смартфон в целом: iPhone 12 Pro

Цена: от 36 999 грн

Экран: 6,1-дюймовый OLED-дисплей

Память: 128, 256 и 512 ГБ

Время автономной работы: около 8 часов 30 минут

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iPhone 12 выделяется новым телеобъективом, увеличенным в два раза базовым хранилищем и гладкой рамой из нержавеющей стали. Какую бы роль в вашей жизни ни играл смартфон, вы просто не ошибетесь с iPhone 12 Pro. Кстати, уже 14 сентября будет представлен iPhone 13.

Лучший смартфон для работы: Samsung Galaxy Note20 Ultra

Цена: от 24 995 грн

Экран: 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей

Память: 128 или 512 ГБ

Время автономной работы: около 10 часов 30 минут

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Galaxy Note20 Ultra удобно подключается к ПК с ОС Windows, позволяя плавно работать на любом устройстве. Одной из отличительных черт этого смартфона является стилус S Pen, функция, которая упростит создание заметок и обмен ими. А недавно Samsung представил новый бюджетный смартфон.

Лучший бюджетный смартфон: Apple iPhone SE

Цена: от 14 599 грн

Экран: 4,7-дюймовый Retina HD

Память: 64, 128 и 256 ГБ

Время автономной работы: около 9 часов 20 минут

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iPhone SE сочетает в себе большую мощность в меньшем корпусе! Эта модель по-прежнему имеет премиальные функции, такие как возможность защищать вашу личную информацию с помощью Touch ID, снимать видео в 4K, общаться с друзьями FaceTime в HD и платить на ходу с помощью Apple Pay.

Лучший смартфон для фотографии: Sony Xperia Pro

Цена: 89 999 грн

Экран: 6,5-дюймовый OLED-дисплей 4K HDR

Память: 512 ГБ

Время автономной работы: около 11 часов

Устройство было разработано специально для фотографии, видеосъемки и создания контента. Приложение Sony Photo Pro предлагает набор настроек и корректировок, которые помогут вам получить идеальный снимок. Удобный микропорт HDMI в Xperia Pro позволяет быстро подключаться к камере, используя телефон в качестве монитора.

Лучший смартфон для детей: iPhone 12 Mini

Цена: от 19 999 грн

Экран: 5,4-дюймовый OLED – дисплей

Память: 64, 128 и 256 Гб

Время автономной работы: около 7 часов 30 минут

Такие функции, как "Найти iPhone" и обмен информацией о местонахождении позволят вам узнать, где находится ваш ребенок. В то же время в устройство встроены дополнительные меры для защиты ваших данных и личной информации. Родители даже могут блокировать определенный контент и при необходимости ограничивать экранное время.

Лучший смартфон для игр: Asus ROG Phone 5

Цена: от 23 999 грн

Экран: 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей

Память: 128, 256 ГБ

Время автономной работы: около 15 часов 45 минут

Ультра-яркий AMOLED-дисплей и частота обновления 144 Гц создают непревзойденное визуальное восприятие, улучшающее игровой процесс, а его аккумулятор большой емкости и адаптер HyperCharge на 65 Вт продлевают заряд, избегая низкого заряда аккумулятора.

Лучший смартфон по надежности: Sonim XP8

Цена: 699 долларов (в Украине не продается)

Экран: 5-дюймовый FHD-дисплей

Память: 64 ГБ

Время автономной работы: около 25 часов

Sonim XP8 имеет дизайн военного уровня и список сертификатов, гарантирующих его работоспособность в экстремальных условиях. Экран оптимизирован для работы в перчатках и мокрыми руками, что делает его идеальным устройством для тех, кому в работе требуется надежное устройство.

Лучший смартфон для любителей Android: Samsung Galaxy S21 Ultra

Цена: от 32 999 грн

Экран: 6,8-дюймовый дисплей Infinity-O

Память: 128, 356 и 512 ГБ

Время автономной работы: до 24 часов

Этот смартфон не только красиво выглядит, но и отличается устойчивостью и надежностью. В экране и корпусе используется самое прочное стекло Gorilla Glass для дополнительной защиты от царапин и падений, а также устройство водо- и пыленепроницаемое, что увеличивает его долговечность.

Лучший смартфон по времени автономной работы: Motorola Moto G Power

Цена: 6 999 грн

Экран: 6,4-дюймовый дисплей FHD + Max Vision

Память: 64 ГБ

Время автономной работы: до 3 дней

С одной зарядкой Motorola Moto G Power может работать в течение трех дней. В дополнение к этому устройство имеет впечатляющую камеру с искусственным интеллектом, сверхширокоугольный объектив и технологию Macro Vision для ярких крупных планов и кристально чистый звук через стереодинамики Dolby.