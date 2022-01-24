Быстрее Starlink: Китай запустит на орбиту сразу 1000 спутников на 5G

Китай хочет запустить глобальный интернет 5G из космоса / Фото: Pixabay, TweakTown

Первая партия из шести недорогих высокопроизводительных спутников связи была изготовлена, испытана и прибыла на стартовую площадку.

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Пекинский стартап GalaxySpace хочет расширить покрытие Китая 5G по всему миру и конкурировать со Starlink, пишет scmp.com.

Китайская суть будет мала по сравнению со Starlink, которая уже имеет около 2000 спутников на орбите и планирует расширить их до 42 тысяч, когда сеть будет завершена.

Однако она станет первой в своем роде, использующей технологию 5G. Сеть обеспечит скорость загрузки более 500 мегабит в секунду.

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В настоящее время Starlink предлагает скорость загрузки около 110 Мбит/с для гражданского использования, но у него есть потенциал для предоставления услуг 6G в будущем.

Напомним, ранее мы писали о том, что летящий на Землю астероид могут упустить из-за спутников Starlink.