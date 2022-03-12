В Беларуси задержали редактора Wikipedia за распространение антироссийской информации

В России задержали известного редактора Wikipedia / Фото: Коллаж: Сегодня

Арест произошел после того, как личная информация Бернштейна была опубликована в провластном Telegram-канале. Бернштейна обвиняют в "распространении фейковой антироссийской информации".

Марк Бернштейн известен в Беларуси как активист и популяризатор развития свободной интернет-энциклопедии Wikipedia.org. Он входит в топ-50 редакторов русской Wikipedia, пишет news.zerkalo.io.

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