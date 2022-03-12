У Білорусі затримали редактора Wikipedia за поширення антиросійської інформації

В Росії затримали відомого редактора Wikipedia / Фото: Колаж: Сьогодні

Арешт відбувся після того, як особисту інформацію Бернштейна було опубліковано у провладному Telegram-каналі. Бернштейна звинувачують у "розповсюдженні фейкової антиросійської інформації".

Марк Бернштейн відомий у Білорусі як активіст та популяризатор розвитку вільної інтернет-енциклопедії Wikipedia.org. Він входить до топ-50 редакторів російської Wikipedia, пише news.zerkalo.io.

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Раніше ми писали, що Роскомнагляд загрожує заблокувати Вікіпедію за статтю "Вторгнення Росії в Україну".

Блокування Роскомнагляду за останні дні: