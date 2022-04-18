Украина сбила секретный самолет России – теперь его изучает западная разведка

Останки самолета Су-35 привлекли внимание разведки США и Великобритании / Фото: Коллаж: Сегодня

Британские и американские ученые анализируют секретный механизм дальнего наведения самого современного российского истребителя Су-35С, который был сбит недалеко от Изюма украинскими военными 3 апреля, а еще ранее Украина захватила новейшую технику ПВО России.

Останки самолета были изучены сначала в Великобритании, а затем, после многообещающей первоначальной оценки, отправлены в США.

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Express.co.uk сообщает, что система, которая на бумаге может похвастаться способностью обнаруживать самолеты-невидимки НАТО на расстоянии более 500 км, имеет много общего с F-35, что упрощает ее полное изучение.

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"СУ-35С – это не просто беспилотник, это сложная и очень продвинутая техника, на разработку которой ушли десятилетия. Как только ее технология будет украдена, это будет нелегко исправить, и вы можете быть уверены, что в зависимости от того, что обнаружат Великобритания и США, Россия будет беспокоиться", – считает профессор из отдела военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Алессио Паталано.

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Перспектива того, что силы НАТО изучат его сложные внутренние механизмы, вызывает ужас у командующих военно-воздушными силами в России, на вооружении которой находится 47 таких истребителей.

А также в Китае, который, будучи крупнейшим оборонным партнером России, подписал в 2015 году сделку на 2 миллиарда долларов на поставку 24 истребителей. А еще есть вероятность, что китайцы скопировали технологию на свои новейшие Chengdu J-20.

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Потеря секретной технологии больно ударит по России. Мало того, что это может сделать системы уязвимыми для контрмер НАТО, но также может поставить под угрозу будущие продажи истребителя, а это важный источник доходов РФ.

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Ученые также изучают останки Т-90 – самого современного танка России, оснащенного динамической защитой и уникальной оборонительной системой "Штора-1", а также ракетных комплексов "Бук" и "Тор".