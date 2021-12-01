Ученые засветили нервные клетки медуз и научились читать их мысли

Ученые теперь могут наблюдать за работой нейронов медуз
С помощью генетических манипуляций ученые смогли пронаблюдать, как нейроны прозрачных медуз работают вместе.
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Чтобы достичь этого эффекта, они генетически модифицировали Clytia hemisphaerica, чтобы "засветить" ее нервные клетки, пишет Science Alert.
Несмотря на то, что у медуз фактически нет мозга, их нейроны совершают сложные автономные движения, такие как захват и поедание добычи.
Этот конкретный вид медуз настолько крошечный (всего около 1 см в диаметре), что вся нервная система может легко поместиться под микроскопом.
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Наблюдая за их нейронами, ученые выяснили, что голодные медузы ловят добычу быстрее, чем сытые.
При этом нейронная сеть, соединяющая колокольчик медузы со ртом, также может подключаться к пищеварительной системе.
Напомним, ранее ученые заявили, что цвет кожи людей станет темнее со временем из-за изменений климата.