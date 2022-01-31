Ученые выучили язык бегемотов и раскрыли, почему они бросаются навозом

Бегемоты могу узнавать друзей, врагов и людей / Фото: Wikipedia

До сих пор точная функция громких "хрипящих гудков", издаваемых животными, оставалась загадкой.

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Теперь ученые изучили отличительные гудки бегемотов и говорят, что они позволяют гиппопотамам, как минимум, отличать друзей от врагов, пишет BBC.

Животные, вероятно, также могут распознавать друг друга по "голосам". Бегемоты имеют широкий вокальный репертуар, включая хрюканье, мычание, визг и "хрипящие гудки".

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Чтобы узнать больше о коммуникации животных, французские исследователи записали звуки, которые издают гиппопотамы заповедника Мапуту в Мозамбике.

Как выяснилось, свой самый громкий крик бегемот может разносить на расстояние до одного километра. Биологи записали гудки гиппопотамов и транслировали их с берега озера.

Так стало понятно, что бегемоты могут различать друзей, соседей и незнакомцев по их голосам. В том числе, они иначе реагируют на людей.

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Животные более агрессивно реагировали на незнакомых бегемотов – более быстрыми, громкими и частыми криками, с демонстрацией своей территории распылением навоза.

Ученые надеются, что изучение коммуникации бегемотов поможет уменьшить шанс их столкновения с людьми, ведь гиппопотамы находятся на грани вымирания.

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